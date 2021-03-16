Можем выиграть все: Зинченко заявил о важнейшем периоде в своей карьере

Украинский игрок “Манчестер Сити” Александр Зинченко прокомментировал перспективы “горожан” в нынешнем сезоне, передает со ссылкой на сайт “Манчестер Сити”.

“Мы по-прежнему участвуем во всех турнирах, и хотим постараться выиграть все. Это означает, что нам нужно показывать свой максимум в каждом матче. На этом этапе Лиги чемпионов матче, безусловно, тяжелые. „Бавария“ в прошлом году выиграла все. „Барселона“ сделала то же самое с Пепом. Конечно, все возможно.

У нас невероятный состав, лучшие игроки в мире. И правда, почему нет? В раздевалке я вижу голодные глаза. Все жаждут титулов. Сейчас идут два важнейших месяца в нашей карьере. Легенды, такие как Агуэро и Фернандиньо, которые в клубе уже 10 лет, заслужили этого. Мы постараемся”, — признался Зинченко.

Ответный матч “Манчестер Сити” — “Боруссия М” состоится 16 марта.

В первой встрече команд “Горожане” обыграли немцев со счетом 2:0.

По материалам: УНН