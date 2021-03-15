Украинский боксер проведет бой за титул “WBO Global”

Украинский боксер супертяжелой весовой категории Андрей Руденко (33-5-1, 20 KO) следующий свой бой проведет за титул чемпиона “WBO Global”, передает со ссылкой на промоутерскую компанию “Top Boxing Generation” в Instagram.

11 апреля в Киеве состоится вечер бокса промоутерской компании “Top Boxing Generation”. Хедлайнером шоу станет известный и опытный украинец Андрей Руденко, который проведет поединок за титул чемпиона WBO Global в супертяжелом весе.

Противостоять Руденко будет южноафриканец с идеальным послужным списком, действующий чемпион ЮАР, непобежденный Тиан Фик. На его счету 9 побед, пять из которых нокаутом.

В свое время Руденко проводил бой с российским бывшим чемпионом мира Александром Поветкиным.

По материалам: УНН