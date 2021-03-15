Спорт

Украинский боксер проведет бой за титул “WBO Global”

Photo of Admin Admin Send an email 33 секунды ago
0 0 Менее минуты назад

Украинский боксер проведет бой за титул "WBO Global"

Украинский боксер супертяжелой весовой категории Андрей Руденко (33-5-1, 20 KO) следующий свой бой проведет за титул чемпиона “WBO Global”, передает со ссылкой на промоутерскую компанию “Top Boxing Generation” в Instagram.

11 апреля в Киеве состоится вечер бокса промоутерской компании “Top Boxing Generation”. Хедлайнером шоу станет известный и опытный украинец Андрей Руденко, который проведет поединок за титул чемпиона WBO Global в супертяжелом весе.

Противостоять Руденко будет южноафриканец с идеальным послужным списком, действующий чемпион ЮАР, непобежденный Тиан Фик. На его счету 9 побед, пять из которых нокаутом.

В свое время Руденко проводил бой с российским бывшим чемпионом мира Александром Поветкиным.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 33 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

В Болгарии ждут туристов с 1 мая: обещают специальный “зеленый коридор”

45 минут ago

На Донбассе ранен украинский военный

1 час ago

Фигурант дела Приватбанка успел переписать имущество на гражданскую жену. Это имущество арестовано

1 час ago

Дубинского могут исключить из «Слуги народа» в ближайшее время – Корниенко

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button