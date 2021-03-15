Украинские саблистки впервые в истории не квалифицировались на Олимпиаду

Женская сборная Украины по фехтованию впервые в истории не квалифицировалась на Олимпийские игры. Квартет саблисток занял 8-е место в командном турнире в Будапеште. Об этом сообщается на сайте Национальной федерации фехтования Украины, передает .

“Наш женский квартет в составе серебряного образца Олимпиады-2016, а именно Ольги Харлан, Алины Комащук, Елены Ворониной и Елены Кравацкой, уступив в напряженном четвертьфинале сборной Кореи во главе с бронзовой медалисткой личных соревнований в Будапеште Юн Чжи Су — 36:45, занял восьмое место. К сожалению, этого оказалось недостаточно для получения заветного командного билета в Токио”, — указано в сообщении федерации фехтования Украины

Известно, что женская сборная Украины по фехтованию заняла восьмое место в командном турнире в Будапеште, чего оказалось недостаточно для того, чтобы квалифицироваться на Олимпиаду в Токио. Единственной фехтовальщицей, которая гарантировала себе билет в Токио стала Ольга Харлан.

Известно, что отбор на Олимпиаду прошли четыре лучшие команды — Олимпийская сборная России, Франция, Италия и Южная Корея.

По материалам: УНН