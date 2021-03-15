Спорт

Теннисистка Цуренко вышла в основную сетку турнира в Мексике

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Теннисистка Цуренко вышла в основную сетку турнира в Мексике

Киевлянка Леся Цуренко преодолела квалификационный отбор на турнире WTA в Монтеррее, передает со ссылкой на WTA.

В финале Цуренко обыграла Кристину Куцову из Словакии — 6:3, 6:2. Соперница Цуренко по основной сетке соревнований еще не определилась.

Поединок длился час и 16 минут. В первом сете Леся сделала три брейка, а также еще два во второй партии. Украинка допустила три двойные ошибки при одном Эйсу.

Турнир в Монтеррее пройдет с 15 по 21 марта. Действующая чемпионка — Элина Свитолина.

По материалам: УНН

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