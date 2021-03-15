Повторили клубный антирекорд: “Олимпик” потерпел пятое поражение подряд в УПЛ

“Александрия” вышла победителем из матча против “Олимпик” в заключительном противостоянии 18-го тура УПЛ, передает со ссылкой на сайт лиги.

“Александрия” на своем поле в отчетного матча не проигрывала “Олимпику” три матча подряд. На этот раз серию удалось продолжить. Подопечные Владимира Шарана контролировали ход матча и благодаря голам в каждом из таймов, одержали уверенную победу — 2:0. Авторами голов стали Бондаренко и Стецков.

За матч гости ни разу не попали в створ ворот. Как результат — третье поражение подряд для Юрия Калитвинцева у руля “Олимпика” и пятая подряд для команды.

Примечательно, что в матче против “Александрии” дончане повторили клубный антирекорд, пропуская гола в течение 14-ти матчей — 17 баллов и 9-ступенька. “Александрия” (26) — 7-я.

“Динамо” в матче с “Зарей” продолжило победную серию в УПЛ.

По материалам: УНН