Ярмоленко восстановился после травмы: что известно

Андрей Ярмоленко

Официальный сайт “Вест Хэма” атакующего полузащитника национальной сборной Украины Андрея Ярмоленко сообщил, что украинский футболист вернулся к тренировкам после травмы, передает со ссылкой на сайт “молотобойцев”.

Из-за повреждения игрок, который вошел в расширенный список Андрея Шевченко, пропустил пять последних матчей “молотобойцев” в Английской Премьер-лиге.

Примечательно, что украинец повредил связки колена еще в феврале. К этому вингер провел 21 матч за “Вест Хэм” во всех турнирах, в которых отличился 3 голами и еще отдал 4 результативные передачи.

“Вест Хэм” с 48 очками занимает 5-ю строчку турнирной таблицы.

По материалам: УНН