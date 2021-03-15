Спорт

Хет-трик Роналду принес “Ювентусу” третью подряд победу в Серии А

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Хет-трик Роналду принес "Ювентусу" третью подряд победу в Серии А

Действующий чемпион Италии “Ювентус” на выезде победил “Кальяри” в матче 27 тура Серии А, передает со ссылкой на сайт клуба из Турина.

До перерыва “Ювентус” снял все вопросы относительно победителя игры. Причем это сделал Криштиану Роналду, отличился с пенальти и еще дважды с игры. После перерыва гол-престижа оформил Симеоне — 1:3.

“Ювентус” (55 очков) закрепился на третьем месте в чемпионате Италии, но отставание от лидера “Интера” составляет 10 баллов. “Кальяри” (22 балла) занимает 17-ю строчку неподалеку от зоны вылета.

“Болонья” — “Сампдория” — 3:1 “Торино” — “Интер” — 1:2 “Милан” — “Наполи” — 0:1.

По материалам: УНН

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