Гандбол: Украина одержала вторую подряд победу в отборе на Евро-2022

Сборная Украины получила драматическую победу в выездном матче со сборной Фарерских островов в отборе на гандбольный Евро-2022. Об этом сообщает “Главпост” Федерация гандбола Украины, передает

В поединке, который прошел в фарерской столице Торсхавн, “сине-желтые” сумели наладить игру после удивительно тяжелого начала, догнав соперников, уступая 1:4, а по итогам первой половины уже уверенно лидировали — 16:11.

Впрочем конце поединка болельщикам “сине-желтых” пришлось сильно поволноваться — фарерцы сократили отставание до минимума и на последних секундах могли сравнять счет, но сборная Украины все же выстояла и сохранила победные для себя — 26:25.

Украинская команда выполнила задачу на оба мартовские матчи отбора — победила Фареры и дома (25:21) и в гостях. Сейчас Сборная Украины 5 очков в четырех играх.

Вопрос выхода на Евро для украинцев будет решаться в заключительных играх групповой стадии против Чехии — 28 апреля на своей площадке и 2 мая на выезде.

По материалам: УНН