Дубли Тете и Соломона принесли “Шахтеру” разгромный выигрыш в УПЛ

Донецкий “Шахтер” одержал убедительный выигрыш во встрече 18 тура УПЛ над “Десной”, сообщает со ссылкой на сайт соревнований.

В первой половине единственное взятие ворот состоялось благодаря назначению пенальти в сторону ворот гостей. Отличился Тете.

После перерыва “Десна” бросилась отыгрываться, создала несколько моментов. Но на протяжении последней 20-минутки дончане трижды забили, таким образом решив судьбу всей встречи. Авторами голов стали дважды Манор Соломон, и вдруг забил Тете — 0:4.

Черниговцы таким образом прервали беспроигрышную серию и с 30 очками идут 4-ми, “Шахтер” (39) на четыре балла отстает от “Динамо”.

По материалам: УНН