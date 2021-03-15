Допинг: WADA приняло решение об использовании болида в “Формуле-1” с цветами флага РФ

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завершило расследование в отношении команды “Формулы-1” Haas, которая использовала цвета российского флага в дизайне болида Никиты Мазепина. Об этом сообщает портал Formula1 News, пишет .

Отмечается, что WADA не намеренно предпринимать каких-либо действий в отношении команды в дальнейшем.

О намерении организации провести расследование стало известно 5 марта. В Международной федерации автоспорта (FIA) заявляли, что Haas согласовал с ней раскраску болида. В FIA отмечали, что использование цветов флага введенные против России санкции не запрещают.

Команда Haas представила болид на предстоящий сезон 4 марта. В цвета российского флага были, в частности, раскрашены ливрея и переднее крыло автомобиля.

Это связано с тем, что титульным спонсором американской команды является российский “Уралкалий”, принадлежащий бизнесмену Дмитрию Мазепину. Его сын — Никита Мазепин — будет в предстоящем сезоне пилотировать болид Haas.

Из-за санкций WADA Мазепину, как и другим российским спортсменам, запрещено использовать национальные флаг и гимн.

Глава команды Haas Гюнтер Штайнер ранее заявлял, что раскраска болидов легитимна. “Нам нельзя использовать сам российский флаг, но запрета на использование цветов флага не было. В конце концов, все ограничения касаются российских спортсменов, а мы американская команда”, — сказал он.

Никита Мазепин подписал долгосрочный контракт с Haas в декабре прошлого года. Срок действия соглашения 22-летнего россиянина с командой не уточняется.

В составе Haas Мазепин будет выступать вместе с сыном семикратного чемпиона мира “Формулы-1” Михаэля Шумахера Миком. Немецкий пилот также подписал с американской командой долгосрочный контракт.

В минувшем сезоне россиянин выступал за британскую команду Hitech GP в “Формуле-2” (втором дивизионе мирового автоспорта). В личном зачете он занял пятое место.

По материалам: УНН