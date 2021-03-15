Бывший чемпион мира по боксу умер на 67 году жизни: что известно

В США скончался легенда мирового бокса, бывший абсолютный чемпион мира Марвин Хаглер, передает со ссылкой на “ESPN”.

Легендарный спортсмен ушел из жизни в 66 лет. Сообщается, что Хаглер был доставлен в больницу из-за проблем с дыханием и болью в груди. Однако точная причина смерти еще устанавливается.

Хаглер по прозвищу “Изумительный” боксировал в период с 1973-го по 1987 годы. За свою карьеру он провел 67 боев, одержал 62 победы, потерпел три поражения, а еще два поединка завершились вничью. В 1980 году Хаглер добился максимального результата в боксе, став абсолютным чемпионом мира. Он провел 12 защит своих титулов чемпиона мира.

Благотворительный боксерский бой завершился смертью спортсмена.

По материалам: УНН