Спорт

Бой за звание абсолютного чемпиона мира: Джошуа и Фьюри подписали контракт

Photo of Admin Admin Send an email 39 секунд ago
0 0 1 минута чтения

Бой за звание абсолютного чемпиона мира: Джошуа и Фьюри подписали контракт

Действующие чемпионы в супертяжелом весе британцы Джошуа и Тайсон Фьюри согласовали контракт на будущие два очных поединка. Об этом сообщил промоутер Эдди Хирный в интервью “ESPN”, передает

Относительно места и даты проведения поединков пока информация отсутствует, и будет объявлена позже, ведь на данный момент несколько стран соревнуются за право принять бои. Планируется, что обе встречи состоятся в 2021 году.

“Официально соглашение мы подтвердим в следующем месяце. Все стороны приложили немало усилий, чтобы переступить эту черту. У нас были конкурирующие промоутеры и боксеры, но нам удалось сделать самое сложное. В последнее время мы усердно работали. Я просто чувствую, что этот бой настолько велик, что его нетрудно продать. У нас уже были предложения от восьми или девяти стран – с Ближнего Востока, из Азии, Восточной Европы и Америки. Это самый большой боксерский бой и одно из крупнейших спортивных событий в мире. Это будет большая победа для страны, которая хочет заявить о себе”, – признался Хирн.

В феврале прошлого года Фьюри нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и завоевал пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Джошуа удерживает четыре чемпионских пояса в данной весовой категории.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 39 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Заразнее и смертельнее: что известно о новых штаммах коронавируса

46 минут ago

Дистанционное обучение: какая ситуация в областях Украины

1 час ago

Главное за понедельник: сколько стоят вклады в других странах и нужно ли повышать гарантированное возмещение

1 час ago

Во Львове открыли лабораторию технологии искусственного интеллекта

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button