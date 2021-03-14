Спорт

Украинский фристайлист получил награду “Новичок года”

Photo of Admin Admin Send an email 19 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

Украинский фристайлист получил награду "Новичок года"

Дмитрий Котовский

Украинский фристайлист Дмитрий Котовский признан Международной федерацией лыжного спорта (FIS) “новичком года”. Об этом сообщает “Главпост” со ссылкой на пресс-службу НОК Украины.

“Украинский фристайлист Дмитрий Котовский получил награду “Новичок года” от Международной федерации лыжного спорта (FIS)”, – говорится в сообщении.

Так, недавно 19-летний спортсмен из Ровно, дебютируя на чемпионате мира в Казахстане, вышел в суперфинал и в итоге замкнул Топ-6.

“Наши поздравления Дмитрию, а также тренерскому штабу сборной Украины во главе с Энвером Аблаевым”, – указали в НОК.

Украинцы завоевали три медали на Кубке Европы по фристайлу.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 20 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Новый всплеск заражений коронавирусом будет осенью – британские эксперты

46 минут ago

В Украине ужесточат условия выхода на пенсию

1 час ago

На следующей неделе стартуют авиарейсы нового украинского лоукоста Bees Airline

1 час ago

Японский вулкан Сакурадзима выбросил столб пепла высотой 2,4 км

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button