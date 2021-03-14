Украинский фристайлист получил награду “Новичок года”

Дмитрий Котовский

Украинский фристайлист Дмитрий Котовский признан Международной федерацией лыжного спорта (FIS) “новичком года”. Об этом сообщает “Главпост” со ссылкой на пресс-службу НОК Украины.

“Украинский фристайлист Дмитрий Котовский получил награду “Новичок года” от Международной федерации лыжного спорта (FIS)”, – говорится в сообщении.

Так, недавно 19-летний спортсмен из Ровно, дебютируя на чемпионате мира в Казахстане, вышел в суперфинал и в итоге замкнул Топ-6.

“Наши поздравления Дмитрию, а также тренерскому штабу сборной Украины во главе с Энвером Аблаевым”, – указали в НОК.

Украинцы завоевали три медали на Кубке Европы по фристайлу.

По материалам: УНН