Украинец Алексей Новиков второй раз стал самым сильным человеком планеты

Украинец Алексей Новиков победил на международных соревнованиях по силовой атлетике World’s Ultimate Strongman – Strength Island, которые состоялись 13 марта. Об этом пишет со ссылкой на страницу соревнований в Instagram.

Украинец победил в двух из пяти соревнований, заняв при этом три лидирующие позиции в трех других. Алексей набрал 68 баллов и на десять очков опередил своего оппонента из Канады.

В результате Алексей Новиков одержал победу и стал второй раз самым сильным человеком мира.

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Публикация от World’s Ultimate Strongman (@worldsultimatestrongman)

Украинец Алексей Новиков завоевал титул самого сильного человека планеты – World Strongest Man в Брадентон, Флорида, США.

По материалам: УНН