Тренер Тухель повторил беспроигрышный исторический рекорд “Челси”

В рамках 28 тура Английской Премьер-лиги лондонский “Челси” в гостях сыграл с “Лидсом”, передает со ссылкой на сайт “Челси” и страницу “OptaJoe” в Twitter.

Детали

Встреча завершилась нулевой ничьей. Таким образом “Синие” во главе с Тухель не проиграли во всех 12 матчах во всех турнирах (Премьер-лиге, Кубке Англии, Лиге чемпионов), что является самым длительным беспроигрышным стартом главного тренера в истории клуба. Впервые такое достижение в клубной истории “Челси” установил бразилец Фелипе Сколари в 2008 году.

Цитата

“Учитывая, что мы играли на выезде против активного прессинга соперника, результат сегодняшней игры абсолютно приемлем. Мы находили возможности избегать давления, осуществляли перехват в атаке, но при этом не были достаточно опасны на контратаках. Таким образом, мы должны принять счет 0-0”, – подчеркнул Тухель.

Дополнение

“Челси” в 29 матчах набрал 51 очко и занимает четвертую ступень таблицы уступая лидеру первенства “Манчестер Сити” 17-ю очками. “Вест Хэм” Андрея Ярмоленко идет на пятом месте (48).

По материалам: УНН