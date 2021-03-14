Теннисистка Цуренко вышла в финал квалификации турнира WTA в Мексике

Украинская теннисистка Леся Цуренко успешно стартовала в квалификации на турнире WTA-250 “Abierto GNP Seguros” в Монтеррее (Мексика), сообщает со ссылкой на сайт WTA.

Детали

В матче первого круга киевлянка за 1:00 40 минут обыграла польскую теннисистку Катаржину Кофе, посеянной под 9 номером – 6: 4, 6: 3.

За место в основной сетке украинка поспорит с Кристиной Кучова из Словакии, которая выбила из турнира трению сеяной испанку Большову.

Заметим, что призовой фонд турнира составляет 235 тыс. Долл.

Что предшествовало этому

Украинка выиграла пятый международный теннисный турнир в карьере.

По материалам: УНН