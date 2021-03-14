Стопроцентная реализация: украинец провел результативный поединок в НБА

Центровой сборной Украины Алексей Лень получил игровое время в матче НБА между “Вашингтоном” и “Филадельфией”, передает корреспондент

Детали

Наш земляк вышел всего за 6 минут до конца встречи в составе “Уизардс” и доминировал на паркете, забив различным образом из проходов. В этом противостоянии украинский легионер провел на площадке 6 минут 19 секунд. За это время Лень набрал 9 очков при стопроцентной реализации (4/4), сделал 1 подбор и 1 блок-шот.

Встреча завершилась убедительной победой “Филадельфией” 127: 101.

Дополнение

“Уизардс” проиграли 22-й матч в чемпионате и занимают 12-е место в Восточной конференции.

По материалам: УНН