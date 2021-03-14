Сборная Украины получила арбитров на первые поединки отбора на ЧМ-2022

УЕФА обнародовала судейские назначения на первые туры отборочных поединков на чемпионат мира 2022 года, сообщает со ссылкой на УАФ.

Детали

Первый домашний поединок отбора ЧМ-2022 для сборной Украины с Финляндией, который состоится 28 марта во Львове на стадионе “Арена Львов”, доверено провести румынской бригаде арбитров во главе с 36-летним Иштваном Ковачем.

На линиях ему будут помогать Василе Маринеску и Михай Артене. Четвертый судья — Овидиу Хацеган. Делегат ФИФА — Ева Гажевська (Польша). Судейский наблюдатель — Уильям Янг (Шотландия).

На поединке отборочного турнира ЧМ-2022 Украина — Казахстан, который состоится 31 марта также на “Арене Львов” будет работать словенский судейская бригада во главе с 40-летним Матвеем Югом.

На линиях ему будут помогать Матей Жунич и Грега Кордец. Четвертый арбитр — Слава Винчич. Делегат ФИФА — Владимирас Бузмаковас (Литва). Судейский наблюдатель — Деян Филипович (Сербия).

Дополнение

Другими соперниками “желто-синих” в отборочном цикле станут Босния и Герцеговина и Франция.

По материалам: УНН