Дубль Бензема спас “Реал” от очередной потери очков в Ла Лиге

Мадридский “Реал” одержал победу над аутсайдером Ла Лиги “Эльче” в поединке 27-го тура испанского первенства, передает со ссылкой на сайт “сливочных”.

В Мадриде хозяева доминировали на поле (66 процентов владения мячом, 17 против 3-х ударов, 6: 1 по угловым), но попали в затруднительное положение на 61 минуте из-за пропущенный мяч от Кальво. Однако спасителем для “галактикос” оказался француз Карим Бензема, который отличился на 73 и 90 + 1-й минутах — 2: 1.

В другом противостоянии тура “Алавес” в меньшинстве расписал мировую с “Кадисом” (1: 1).

Дополнение

“Реал” поднялся на второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 57 очков, и прервал серию из двух ничьих подряд. “Эльче” остается на 17-й строчке (24 балла).

По материалам: УНН