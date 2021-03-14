Спорт

“Динамо” в матче с “Зарей” продолжило победную серию в УПЛ

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"Динамо" в матче с "Зарей" продолжило победную серию в УПЛ

“Динамо” в гостях обыграло “Зарю” в центральном противостоянии 18-го тура Украинской Премьер-лиги, передает корреспондент

Футболисты “Зари” пропустили навес с левой бровки ворот от Сергея Сидорова, который ударом головой замкнул Беседин на 55-й минуте.

Через четыре минуты “бело-синие” удвоили преимущество. Красавец-гол оформил Сидорчук. Капитан киевлян пробил с лету из-за пределов штрафной после навеса с углового от Шапаренко. Примечательно, что поздравить своего партнера по команде подбежал даже голкипер Георгий Бущан – 0:2.

“Динамо” выиграло третий матч подряд в чемпионате и с 43 очками лидирует. “Заря” набрала 32 пункта – 3-я.

По материалам: УНН

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