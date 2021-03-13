Спорт

Украинский теннисист стал полуфиналистом турнира в Италии

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Украинский теннисист стал полуфиналистом турнира в Италии

Теннисист Илья Марченко одержал победу над Йонасом Форетекою на пути в полуфинал челленджера в итальянской Биелла, сообщает со ссылкой на сайт “Большого тенниса Украины”.

Детали

Соперники провели на корте 1:00 и 22 минуты. Марченко реализовал 4 шанса на брейк с 13, а чех НЕ заработал ни одного брейкпойнта за игру — 6: 4, 6: 1.

В полуфинале Марченко сыграет с британцем Лиамом Броди (АТР 170). В 2017 году теннисисты провели единственный очный поединок (на траве в Ноттингеме победу праздновал украинец).

Стоит напомнить

Марченко победил двукратного триумфатора “Уимблдона” в финале турнира в Италии.

По материалам: УНН

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