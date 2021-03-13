Теннис: украинский дуэт пробился в финал турнира в Италии

Ведущие теннисисты Украины Денис Молчанов с Сергеем Стаховским вышли в финал парного разряда на турнире в Биелла (Италия), передает со ссылкой на ФТУ.

Детали

“Желто-голубые” в двух сетах обыграли — Жимон Валькова и Яна Зилински из Польши — 7: 6 (7: 4), 7: 6 (7: 5).

Молчанов в этом году уже выиграл три парных титула на “Челленджер” (вместе с Александром Недовесов из Казахстана), Стаховский в последний раз играл в парном финале на уровне ATP / ATP Challenger в 2019 году: на турнире в Ньюпорте (ATP Tour 250) стал победителем вместе с испанцем Марселем Гранольерсом.

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По материалам: УНН