Спорт

Самый дорогой футболист “Вильярреала” пропустит поединок с “Динамо”

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Самый дорогой футболист "Вильярреала" пропустит поединок с "Динамо"

Защитник “Вильярреала” Пау Торрес не сможет принять участие в поединке 1/8 финала Лиги Европы УЕФА с “Динамо”, передает со ссылкой на “Marca”.

В первом тайме матча с “Динамо” Торрес получил повреждение и не вышел на вторую часть баталии. Медобследование выявило у игрока повреждение приводящей мышцы ноги.

Таким образом, футболист не сыграет в ответном матче с киевским клубом, а также пропустит встречи Ла Лиги против “Эйбар” и “Кадиса”.

Примечательно, что трансферная стоимость игрока составляет 50 млн евро – самый дорогой среди футболистов своего клуба. Вторым по этому показателю в “Вильярреале” является Жерар Морено (30).

Торрес уже успел сыграть семь поединков за национальную сборную Испании.

Защитник в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против “Динамо” открыл счет в поединке, который закончился выигрышем со счетом 2:0.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 22 секунды ago
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