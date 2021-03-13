Спорт

Рекорд карьеры в НБА: украинец провел результативную игру за “Детройт”

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Рекорд карьеры в НБА: украинец провел результативную игру за “Детройт”

Украинец Святослав Михайлюк провел поединок НБА за “Детройт Пистонс” против “Шарлотт Хорнетс”, передает корреспондент

Детали

Встреча началась с точного дальнего попадания нашего соотечественника, а также его результативной передачи. Общий доработок уроженца Черкасс составил 8 результативных передач, 11 очков (1/1 двухочковых, 3/10 трехочковых), 4 подбора, 2 перехвата при 2 фолов и 1 потере при 26 минутах.

Михайлюк впервые в карьере сделал 8 ассистов в матче НБА. Перед этим лучшим достижением Украинский были 7 результативных пасов в матче против “Юты Джаз” 7 марта 2020.

Дополнение

“Детройт” потерпел поражение 102: 105 и с 10 победами в 37 матчах занимает последнее место на Востоке.

По материалам: УНН

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