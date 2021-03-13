Наставник клуба Зинченка второй раз подряд получил звание лучшего тренера АПЛ

Главный тренер “Манчестер Сити” испанец Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером февраля в Английской Премьер-лиге и выиграл эту награду второй месяц подряд, сообщает со ссылкой на сайт лиги.

Детали

Испанец обошел главного тренера “Вулверхэмптона” Эшпириту Санту, Скотта Паркера ( “Фулхэм”) и Томаса Тухеля ( “Челси”).

В течение прошлого месяца “горожане” обыграли “Бернли” (0: 2), “Ливерпуль” (1: 4), “Тоттенхэм” (3: 0), “Эвертон” (1: 3), “Арсенал” (0: 1 ) и “Вест Хэм” (2: 1).

Дополнение

Тренер “Манчестер Сити” выиграл награду второй раз подряд. Это его девятый приз лучшему тренеру месяца за период работы в АПЛ.

По материалам: УНН