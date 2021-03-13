Маркевич может вернуться в возрожденный “Металлист”

Легендарный экс-тренер харьковского “Металлиста” Мирон Маркевич и функционер Евгений Красников могут получить работу в возрожденном “Металлисте” Александра Ярославского, передает со ссылкой на Twitter журналиста телеканалов “Футбол 1/2/3” Игоря Бурбаса.

“Легендарное трио Ярославский-Красников-Маркевич может воссоединиться в возрожденном “Металлисте”. Мирон Богданович рассчитывает вернуться в Харьков. Вот только уже не на тренерскую скамью, а в кресло функционера. Но только в 2023-м, когда клуб перейдет в собственность Ярославского”, – отметил Бурбас.

В 2012 году Ярославский продал клуб Сергею Курченко. В 2016 году “Металлист” был исключен из списка участников УПЛ из-за долгов и потерял профессиональный статус. Через год генеральный прокурор Украины объявил о конфискации клуба у Курченко и передачи его в собственность города Харькова.

Футболист сборной Украины поразил Маркевича своим прогрессом.

По материалам: УНН