“Черноморец” обыграл “Волынь” и возглавил Первую лигу Украины

В 15-м туре украинской первой лиги одесский “Черноморец” на своем поле переиграл “Волынь”, передает со ссылкой на сайт клуба из Южной Пальмиры.

Детали

Судьба матча была решена благодаря одному взятию ворот — 18-летний полузащитник Брагарь стал автором победного гола (1: 0).

Беспроигрышная серия “Черноморца” составляет пять матчей (четыре победы и одна ничья, 10: 1 по голам). Зато в Одессе лучане не выигрывают с осени 2015 года.

Дополнение

Одесситы набрали 34 очка и стали единоличными лидерами, оторвавшись от “Агробизнес” на три пункта.

По материалам: УНН