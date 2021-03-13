Боксер Фьюри усомнился в конкурентоспособности Усика

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) выразил сомнения в конкурентоспособности украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) за титул чемпиона мира в “хэвивейта”, передает со ссылкой на YouTube-канал iFL TV.

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Британец отметил, что болел за Дерека Чисору в его бою с Усиком, а также подчеркнул, что украинец имел проблемы в баталии с британцем.

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“Я думал, Чисора заслужил победу или в худшем для себя случае ничью. Однако, он проиграл. Но если у тебя возникают такие проблемы с Дереком Чисорой, то как ты справишься с топ-ребятами дивизиона? Джойс? Джо может победить Усика. И наоборот. Проблемы с Чисорой не означают, что Усик будет иметь проблемы с Джойсом. Любой может победить всех. Любого, кроме меня. Потому что я непобедимый”, – Фьюри выразил уверенность в собственных силах.

Дополнение

Сейчас Усик является официальным претендентом на титул WBO в супертяжах. Ожидается, что в следующем поединке Фьюри выйдет против Джошуа, а Усик сразится с Джо Джойсом.

По материалам: УНН