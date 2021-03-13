Биатлон: Джима замкнула топ-5 спринта этапа Кубка мира в Чехии

Женский спринт продолжил программу девятого этапа Кубка мира по биатлону, который прошел в чешском городе Нове-Место, сообщает со ссылкой на IBU.

На вершине гонки оказалась норвежка Экхофф (1), далее среди призеров оказались – немка Херрманн (0) и итальянка Вирер (0).

Лучшая из украинок Юлия Джима финишировала 5-й (0) +30,5 с. 26-й финишировала Дарья Блашко (1), за ней сразу завершила гонку Анастасия Меркушина. Валя Семеренко и Елена Пидгрушная оказались вне очковой зоны – 62 место (2) и 88 (4) соответственно.

После еще одной блестящей гонки лидер украинской команды Джима переместилась на 18-ое место тотала, обойдя россиянку Светлану Миронову.

“Считаю, что гонка довольно-таки неплохая: два нуля для спринта – это очень хорошо. Трасса какая-то непонятная – не знаешь где лучше ехать: слева, справа или посередине, ведь везде она разная, не знаешь, где лыжи будут лучше катить. То, что связано с погодными условиями, то очень даже терпимо. На рубеже ветра не было, поэтому удалось отработать чисто”, – подчеркнула Джима.

Завтра девятый этап Кубка мира продолжится гонками преследования у мужчин и женщин.

По материалам: УНН