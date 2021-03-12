Украинская паралимпийская сборная завоевала десятки медалей на Кубке мира по биатлону

Паралимпийская сборная команды Украины по лыжным гонкам и биатлону на Кубке мира, который прошел в Словении, завоевала 29 медалей. Об этом информирует НКИСУ, передает

Детали

Всего в Украине 6 “золотых”, 10 “серебряных” и 13 бронзовых наград. Благодаря таким достижением Украины заняла второе место в общем медальном зачете. Первая ступень в России — 49 медалей. Третье США — 12 наград.

Лучшее от команды выступили на этапе Людмила Ляшенко, в ее активе 5 побед и одно второе место. Успешный старт также провела Александра Кононова — 1 “золото”, 2 “серебра” и такое же количество бронзовых наград.

Дополнение

В соревнованиях, которые продолжались с 3 по 10 марта, приняли участие представители 13 стран мира, Украину представляли 19 спортсменов и 5 гайдов. Уже с 15 марта команда продолжит соревноваться дальше в Вуокатти, на Кубке мира по лыжным гонкам и биатлону (15-23 марта).

По материалам: УНН