“Рома” нанесла разгромное поражение “Шахтеру” в Лиге Европы

Донецкий “Шахтер” сыграл первый матч 1/8 финала Лиги Европы. Соперником стала римская “Рома”. Матч прошел в столице Италии, передает корреспондент

Детали

Проникающая передача от Педро завершилась выходом Лоренцо Пеллегрини с Анатолием Трубин и точным ударом итальянца. Быстрое нападение на 73 минуте принесло “Роме” второй гол в ворота “Шахтера”. Отличился Эль-Шаарави. Точку во встрече поставил Джанлука Манчини на 77 минуте — 3: 0.

Дополнение

“Шахтер” и “Рома” противостояли друг другу в 3-х розыгрышах Лиги чемпионов. В общем состоялось 6 матчей до этого момента: 4 победы у дончан и 2 у римлян. Разница мячей — 9: 8 в пользу “горняков”.

По материалам: УНН