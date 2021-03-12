Спорт

Останутся навсегда: президент “ПСЖ” рассказал о судьбе лидеров клуба

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Останутся навсегда: президент "ПСЖ" рассказал о судьбе лидеров клуба

Президент участника четвертьфинала Лиги чемпионов парижского “ПСЖ” — Нассер Аль-Хелайфи, прокомментировал выход команды в данной стадии, а также рассказал о будущем звездных нападающих коллектива — Килиана Мбаппе и Неймара, передает со ссылкой на “L’Équipe”.

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“Здорово, что мы снова вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов. Тот “камбэк” “Барселоны” остался в истории, мы о нем забыли. И сейчас сумели выбить замечательного соперника. Что касается вопроса по контрактам Мбаппе и Неймара, то оба навсегда останутся в “ПСЖ”, — заявил Аль-Хелаифи.

Детали

Мбаппе в этом сезоне сыграл 33 поединка и забил в них 26 мячей при 9 ассист. Неймар в 18 матчах отличился 13 раз при 6 ассистов.

Что предшествовало этому

Ничья в игре с “Барселоной” вывела “ПСЖ” в четвертьфинал Лиги чемпионов.

По материалам: УНН

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