“Милан” в дополнительное время спасся от поражения в игре с “Манчестер Юнайтед”

В центральном противостоянии 1/8 финала Лиги Европы УЕФА в гости к английскому “Манчестер Юнайтед” посетил итальянский “Милан”, передает корреспондент

Детали

Старт матча выдался богатым на моменты: на 5-й минуте в быстром прорыве отличился голом Леау, но забитый мяч был отменен из-за положения вне игры, а затем “Милан” вдруг отменили взятие ворот Франко Кэсси (через игру рукой).

Зато открыли счет в матче хозяева стадиона: Амад Диалло головой переправил игровой снаряд за шиворот Доннарумма. На второй добавленной минуте защитник из Дании Симон Кьер спас “россонери” от поражения благодаря точному удару головой — 1: 1.

Дополнение

В других матчах игрового вечера “Славия” из Праги расписала мировую (1: 1) с “Рейнджерс”, а “Аякс” разгромил “Янг Бойз” (3: 0).

По материалам: УНН