Спорт

Лидер европейской сборной по биатлону получил годичную дисквалификацию

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 1 минута чтения

Лидер европейской сборной по биатлону получил годичную дисквалификацию

Подразделение по обеспечению добросовестности биатлонистов (“Biathlon Integrity Unit” — BIU) наказал латвийского биатлониста Андрейс Расторгуевса временным отстранением от соревнований из-за возможное нарушение антидопинговых правил, передает со ссылкой на Biathlon World и Федерацию биатлона Украины.

Детали

BIU принято решение временно отстранить Расторгуевса в связи с тем, что он трижды в течение двенадцати месяцев нарушил правила уведомления о своем местонахождении, как это определено во Всемирном антидопинговом кодексе.

Согласно международным правилам, спортсмен обязан правильно зарегистрировать и подробно описать свое местонахождение, чтобы его можно было найти для тестирования вне соревнований в любой момент времени.

Сказано, что в латыша есть две недели, чтобы отреагировать на это решение и обжаловать его, в случае несогласия.

Справка

32-летний Расторуґевс — неоднократный победитель чемпионата Европы, призер соревнований Кубка мира и Кубка IBU. Всего полтора месяца назад, в рамках ЧЕ-2021, латвийский биатлонист завоевал “золото” в индивидуальной гонке. Сейчас он занимает 24 место в общем зачете Кубка мира — выше каждого из украинских биатлонистов.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

ЕС продлил еще на полгода “украинские” санкции против России

46 минут ago

Кличко просит о сокращении рабочего для в Киеве: что произошло

1 час ago

В 2020 году Украина выплатила МВФ $4 миллиона за невыбранные транши. В 2021 году размер комиссии составит $1,7 миллиарда

1 час ago

В Украине 13 марта ожидается потепление – до +10 °С

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button