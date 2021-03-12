Лидер европейской сборной по биатлону получил годичную дисквалификацию

Подразделение по обеспечению добросовестности биатлонистов (“Biathlon Integrity Unit” — BIU) наказал латвийского биатлониста Андрейс Расторгуевса временным отстранением от соревнований из-за возможное нарушение антидопинговых правил, передает со ссылкой на Biathlon World и Федерацию биатлона Украины.

Детали

BIU принято решение временно отстранить Расторгуевса в связи с тем, что он трижды в течение двенадцати месяцев нарушил правила уведомления о своем местонахождении, как это определено во Всемирном антидопинговом кодексе.

Согласно международным правилам, спортсмен обязан правильно зарегистрировать и подробно описать свое местонахождение, чтобы его можно было найти для тестирования вне соревнований в любой момент времени.

Сказано, что в латыша есть две недели, чтобы отреагировать на это решение и обжаловать его, в случае несогласия.

Справка

32-летний Расторуґевс — неоднократный победитель чемпионата Европы, призер соревнований Кубка мира и Кубка IBU. Всего полтора месяца назад, в рамках ЧЕ-2021, латвийский биатлонист завоевал “золото” в индивидуальной гонке. Сейчас он занимает 24 место в общем зачете Кубка мира — выше каждого из украинских биатлонистов.

По материалам: УНН