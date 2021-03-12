Цыганков о поражении от “Вильярреала” : нам показали наш уровень

Вингер киевского “Динамо” Виктор Цыганков прокомментировал поражение в домашней встрече с “Вильярреалом” (0: 2) в Лиге Европы, передает со ссылкой на сайт “бело-синих”.

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Ведущий футболист киевлян отметил, что футбол строится на использовании своих моментов, а украинский клуб подвела реализация.

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“Футбол и состоит в том, что если ты используешь свои моменты, то выиграешь, а если допускаешь ошибки, то проигрываешь. Сегодня мы не реализовали свои моменты и допустили две ошибки, которые привели к голам. Есть над чем работать, нам показали наш уровень. Но мы сегодня отдали все силы. Надеюсь, что благодаря таким играм мы будем только расти”, – подчеркнул Цыганков.

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В этом сезоне Цыганков провел 25 поединков и забил 12 голов при 8 ассист.

По материалам: УНН