Боксер Редкач проведет бой с бывшим чемпионом мира

Иван Редкач

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс (25-1, 21 KO) проведет бой с украинским боксером Иваном Редкачем (23-5-1, 18 КО). Об этом сообщает “Главпост” официальный сайт компании Thriller Fight Club, пишет

Что известно

Бой боксеров пройдет на территории Аталанты 17 апреля.

Цитата

“Очень рад выступить в этом вечере. Это совсем другой тип „фанбазы“, и я планирую подарить болельщикам ночь, которую они надолго запомнят”, – подчеркнул говорит Прогрейс.

“Я устроен иначе, как чемпион, не принимает ничего, кроме победы. Я не остановлюсь, пока не получу свою победу, и нет ничего, что встанет у меня на пути. Мое мышление — вот то, что отличает меня от других”, – заявил Редкач.

Дополнение

Последний поединок Прогрейс провел в октябре 2020 года. Американец в третьем раунде нокаутировал Хуана Еральдеса. Американец владел титулом WBO, который проиграл Джошу Тейлору.

Редкач провел 30 поединков на профессиональном уровне. В его активе 18 побед и 5 поражений.

По материалам: УНН