“Барселона” нашла замену на случай потери Месси
Нападающий “Манчестер Сити” Серхио Агуэро может стать игроком каталонской “Барселоны”, продолжив карьеру в чемпионате Испании, сообщает со ссылкой на “ESPN”.
Учитывая возможный уход Месси с испанского гранда, “Барселона” нацелена на приобретение партнера Лионеля по сборной Аргнетини – Агуэро.
Трудовое соглашение Месси с “сине-гранатовыми” рассчитано до лета 2021 года и он пока не дал согласия продлить контракт. Аналогичная ситуация и у форварда Серхио Агуэро из “Манчестер Сити”.
Также в список каталонского клуба входят Эрлинг Холланд (“Боруссия” Дортмунд) и Депай (“Лион”). При этом каталонцы считаются аутсайдерами в борьбе за норвежца, учитывая сложную финансовую ситуацию в клубе.
Примечательно, что Агуэро в нынешнем сезоне чемпионата Англии принял участие в шести матчах и не отметился результативными действиями.
В Лиге чемпионов он провел 4 матча, в которых записал в свой актив 2 гола.
Агуэро перешел в “Манчестер Сити” летом 2011 года из мадридского “Атлетико”. Сумма трансфера составила 40 млн евро.
По материалам: УНН