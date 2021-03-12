“Барселона” нашла замену на случай потери Месси

Нападающий “Манчестер Сити” Серхио Агуэро может стать игроком каталонской “Барселоны”, продолжив карьеру в чемпионате Испании, сообщает со ссылкой на “ESPN”.

Учитывая возможный уход Месси с испанского гранда, “Барселона” нацелена на приобретение партнера Лионеля по сборной Аргнетини – Агуэро.

Трудовое соглашение Месси с “сине-гранатовыми” рассчитано до лета 2021 года и он пока не дал согласия продлить контракт. Аналогичная ситуация и у форварда Серхио Агуэро из “Манчестер Сити”.

Также в список каталонского клуба входят Эрлинг Холланд (“Боруссия” Дортмунд) и Депай (“Лион”). При этом каталонцы считаются аутсайдерами в борьбе за норвежца, учитывая сложную финансовую ситуацию в клубе.

Примечательно, что Агуэро в нынешнем сезоне чемпионата Англии принял участие в шести матчах и не отметился результативными действиями.

В Лиге чемпионов он провел 4 матча, в которых записал в свой актив 2 гола.

Агуэро перешел в “Манчестер Сити” летом 2011 года из мадридского “Атлетико”. Сумма трансфера составила 40 млн евро.

По материалам: УНН