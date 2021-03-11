Зинченко принял участие в разгромной победе “Манчестер Сити”

В перенесенном с конца апреля матче 33-го тура Английской Премьер-лиги “Манчестер Сити” Александра Зинченко дома принимал “Саутгемптон”, передает со ссылкой на сайт УАФ.

Детали

Наш футболист появился на поле в составе “Горожан” в двадцатый раз в сезоне и сыграл в 81-й минуты поединка, который закончился мощной победой хозяев со счетом 5: 2.

Дубли в матче оформили Марез и Де Брюйне.

Сейчас, имея в активе 68 очков, “Манчестер Сити” продолжил уверенно лидировать в турнирной таблице АПЛ.

Дополнение

Перенос встречи состоялось из-за участия команды Пепа Гвардиолы в финале Кубка Английской лиги, запланированном на 25 апреля. Там соперником “горожан” будет лондонский “Тоттенхэм”.

По материалам: УНН