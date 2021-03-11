Теннисист Марченко пробился в четвертьфинал турнира в Италии

Теннисист Илья Марченко вышел в четвертьфинал на турнире категории Челленджер в Биелле (Италия), передает со ссылкой на ФТУ.

Уроженец Донецка в двух сетах обыграл итальянца Андреа Арнобольди – 6:2, 7:5.

В четвертьфинале Илья сыграет с победителем встречи Акира Сантильяна (АТР 260) – Йонас Форейтек (АТР 366).

Марченко уже в третий раз в нынешнем сезоне соревнуется в Биелле. Ранее он стал триумфатором челленджера, обыграв в финале Энди Маррея, а затем уступил в четвертьфинале.

По материалам: УНН