Теннисист Марченко праздновал победу на старте турнира в Италии

Украинский теннисист Илья Марченко выиграл поединок первого круга на турнире категории “челленджер” в Бьелла (Италия), передает со ссылкой на сайт ФТУ.

Уже на старте ему попался неудобный соперник – Тунг Лин Ву, но несмотря на большую нагрузку во время матча Кубка Дэвиса, Илья одержал победу – 6:4, 7:6 (7:2).

Это была третья встреча нашего земляка с Лин Ву. Впервые они сошлись в прошлом году во время матча Кубка Дэвиса Украина – Китайский Тайбэй. Тогда наш теннисист потерпел поражение – 4:6, 4:6, однако взял реванш в этом году на Челленджер в Кемпере – 6:3, 6:7 (5:7), 6:1.

Отметим, что наш Сергей Стаховский уступил в первом круге в матче с итальянцем Сеппи – 4:6, 6:7 (2).

В следующем матче Марченко встретится с итальянцем Андреа Арнабольди (282 в АТР), который одолел лидера посева Джеймса Дакворт.

По материалам: УНН