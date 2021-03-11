“Шахтер” и “Динамо” узнали арбитров на поединки плей-офф Лиги Европы

Комитет арбитров УЕФА опубликовал судейские назначения на первые матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. Об этом сообщает “Главпост” сайт УЕФА, передает .

На поединке между киевским “Динамо” и испанским “Вильярреалом” будет работать бригада арбитров из Англии во главе с 36-летним Майклом Оливером.

Ассистентами арбитра станут Стюарт Берт и Саймон Беннетт (оба — Англия). Четвертый арбитр — Питер Бенкис (Англия). Арбитр VAR — Крис Кеван.

Оливер начал судить матчи Английской Премьер-лиги в 2010 году, став самым молодым арбитром в истории турнира. Работает рефери ФИФА с 2012 года.

В этом сезоне Оливер уже обслуживал матч с участием киевского “Динамо” — на выезде против “Барселоны” (1:2) на групповом этапе Лиги чемпионов. Также англичанин в декабре 2014 года был главным арбитром матча “Стяуа” — “Динамо” (0:2) в групповом раунде Лиги Европы.

В поединке “Рома” — “Шахтер” главным рефери станет Артур Диаш, помощниками будут Паулу Соареш и Руй Тавареш. Все — португальцы.

Матч “Динамо” — “Вильярреал” состоится 11 марта в Киеве на НСК “Олимпийский”, а встреча в Риме — в 22:00.

По материалам: УНН