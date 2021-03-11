Сборная Украины объявила состав на чемпионат мира по лыжной акробатике

Сборная Украины по лыжной акробатике во главе с олимпийским чемпионом и действующим вице-чемпионом мира Александром Абраменко выйдет на старт чемпионата мира, который пройдет в Казахстане. Об этом сообщает “Главпост” НОК Украины, передает .

Состав “желто-синих” будет выглядеть так:

Мужчины: Александр Абраменко, Николай Пуздерко, Александр Окипнюк, Дмитрий Котовский

Женщины: Ольга Полюк, Надежда Мохнацкого, Анастасия Новосад.

Отмечено, что 10 марта состоятся личные соревнования (женщины, мужчины), а на следующий день — командные выступления (микст).

Украинцы завоевали три медали на Кубке Европы по фристайлу.

По материалам: УНН