Спорт

Ничья в игре с “Барселоной” вывела “ПСЖ” в четвертьфинал Лиги чемпионов

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Ничья в игре с “Барселоной” вывела “ПСЖ” в четвертьфинал Лиги чемпионов

“Пари Сен-Жермен” провел домашний поединок 1/8 финала Лиги чемпионов с каталонской “Барселоной”, сообщает корреспондент

Детали

В середине тайма хозяева заработали право на пробитие 11-метровог удара, который успешно забил Мбаппе. Шесть минуте Лионель Месси сравнял счет с передачи Педри. В компенсированное время аргентинец не сумевший забить с пенальти. В результате 1:1.

Первая игра закончилась уверенным выигрышем “ПСЖ” 4:1, поэтому далее по турнирной сетке направляются парижане.

Стоит напомнить

Первыми участниками четвертьфинала стали “Боруссия” и “Порту” .

По материалам: УНН

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