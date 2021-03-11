“Ливерпуль” во второй раз обыграл “СБ Лейпциг” и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Английский “Ливерпуль” провел поединок на “Пушкаш-Арене” в Будапеште за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов с “СБ Лейпцигом”, передает со ссылкой на сайт УЕФА.

Детали

“Лейпциг” не сумел воспользоваться черной полосой в жизни “Ливерпуля” и уступил 0: 2 через гола Салаха и Мане.

Фабиньо признан лучшим игроком матча за действия в центре полузащиты “Ливерпуля”.

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“Мы создали множество моментов. В первом тайме мы их не реализовали, но самое важное, что удалось ребятам, — это отсутствие качественной игры у футболистов “Лейпцига”. Они настоящие двужильные монстры: вы видели, как они бегут. Однако мы очень хорошо защищались “, – сказал главный тренер” Ливерпуля “Юрген Клопп.

Дополнение

Первая игра команд завершилась с аналогичным результатом (0: 2) и итоговый результат двух матчей 4: 0.

По материалам: УНН