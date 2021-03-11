Команда Второй лиги усилилась игроком с опытом выступлений в Лиге чемпионов

Команда Второй лиги Украины по футболу “Металл” подписала контракт с 25-летним новичком из Франции Фарес Балулу, передает со ссылкой на сайт клуба.

Детали

Фарес родился в Лионе. Является воспитанником ФК “Лион”. Играл за первую команду этого клуба, также в его послужном списке значатся выступления за другие ведущие клубы Франции “Монако” и “Лилль”.

Имеет опыт игры в еврокубках: на счету Балулу четыре матча в квалификации Лиги чемпионов и два — в Лиге Европы. Также выступал за юношеские и молодежную сборные Франции.

Примечательно, что последним клубом игрока был СК “Лион”, который выступает в третьем по силе дивизионе Франции.

Дополнение

“Металл” после первой половины сезона является лидером турнирной таблицы группы Б второй лиги.

По материалам: УНН