Футбол: сборная Украины завоевала первую победу в отборе на Евро-2022

Матч отбора на чемпионат Европы по гандболу-2022 закончился победой Украины над Фарерскими островами, передает со ссылкой на ФГУ.

Детали

Сборная Украины по гандболу провела первый поединок в 2021 году. После двух матчей против России, в которых украинская команда набрала лишь 1 очко, в желто-синих ожидала сборная Фарерских островов.

“Желто-голубые” праздновали выигрыш с разницей в четыре балла — 25:21.

Украина: Терехов, Комок; Буйненко 1, Акименко 7, Кириленко 1, Денисов 1, Садовый 2, Дорощук, Жук, Донцов 3, Горига 4, Бурзак 1, Захаров, Миноцький 2, Кубатко, Ильченко 3.

Дополнение

В финальную часть гандбольного Евро-2022 выйдут по две лучшие сборные группы, а также четыре лучшие сборные, занявшие третьи места.

По материалам: УНН