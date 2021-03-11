Фонсека назвал “Шахтер” одним из сильнейших клубов в Европе

Паулу Фонсека

Главный тренер “Ромы” Паулу Фонсека ответил на вопрос о противостоянии в 1/8 финала Лиги Европы с “Шахтером”, передает со ссылкой на сайт “горняков”.

Фонсека отметил, что действия “Шахтера” на контратаках одни из лучших в мире. Также португалец заявил, что Луиш Каштру изменил схему игры и тактику “Шахтера” по сравнению с тем, когда Фонсека возглавлял клуб.

“Да, я хорошо знаю команду – она создана для того, чтобы выступать на таком уровне – в Лиге Европы и Лиге чемпионов. Не забывайте, что в этом сезоне “Шахтер” дважды победил “Реал” и дважды сыграл вничью с “Интером”. Думаю, впереди очень сложный матч. По-моему, в контратаках “Шахтер” – один из сильнейших в Европе.

Остались те же футболисты, однако модуль игры и тактика (“Шахтера” – ред.) изменились. Я использовал схему 4-2-3-1, а сейчас 4-1-4-1. У “Шахтера” замечательный тренер. Команда играет совершенно по-новому. Мы подготовились к матчу не с точки зрения того, что я тренировал “Шахтер”, это моя бывшая команда. Мы готовились встретиться с командой, которая демонстрирует свой футбол, свое видение. Да, я знаю игроков, я с ними работал, а они знакомы с моей тактикой, хорошо знают меня как тренера. Однако не это главное. Мы будем соревноваться с “Шахтером”, который имеет собственную философию игры”, – подчеркнул Фонсека.

Фонсека с 2016 по 2019 годы тренировал “Шахтер” и привел клуб к трем чемпионским титулам в первенстве Украины.

По материалам: УНН