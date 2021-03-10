УЕФА дисквалифицировал арбитра за расистские высказывания

УЕФА принял решение дисквалифицировать судью Себастьян Колцеску за дело связанное с проявлением расизма в матче группового раунда Лиги чемпионов между командами “ПСЖ” и “Истанбул ББ”, передает со ссылкой на сайт Ассоциации.

УЕФА провел расследование румынского арбитра. Матч был остановлен на 14-й минуте после обвинений от игроков в расизме.

В результате четвертый арбитр матча Колцеску из Румынии отстранен от судейства до конца сезона 2020/21. Также он обязан посетить образовательные курсы вместе с помощником арбитра Октавианом Совре, который не был дисквалифицирован, но получил выговор за неадекватное поведение.

Резервный судья Колцеску сделал ряд расистских высказываний в адрес удаленного помощника тренера “Истанбула” Вебо во встрече Лиги чемпионов с “ПСЖ”.

Эрдоган осудил расистские высказывания судьи в адрес тренера “Истанбула”.

По материалам: УНН