Триумфатор Лиги чемпионов восстановился перед игрой с “Динамо”: “Вильярреал” получил усиление

Защитник испанского “Вильярреала” Альберто Морено восстановился перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы против киевского “Динамо”, сообщает со ссылкой на пресс-службу “желтой субмарины”.

Левый защитник сумел раньше запланированного срока восстановиться после тяжелого разрыва крестообразной связки левого колена, и уже приступил к полноценной работе на тренировочных занятиях своей команды.

Примечательно, что 28-летний испанский футболист перешел в состав “желтой субмарины” с английского “Ливерпуля” летом 2019 года, после чего принял участие в 19 матчах за прошлый сезон. Во время выступлений за “Ливерпуль” он выиграл розыгрыш Лиги чемпионов, а до этого успел выиграть Лигу Европы в состоянии “Севильи”. Также в его активе триумф на молодежном чемпионате Европы-2013 и четыре проведены матчи за национальную сборную Испании.

Тренер “Вильярреала” рассказал о предстоящих матчах с “Динамо” и отметил важность Мирчи Луческу на посту наставника киевского клуба.

По материалам: УНН