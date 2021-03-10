“Шахтер” заинтересовался юношеским чемпионом мира: что известно

Донецкий “Шахтер” рассмотрел вариант подписания юного нападающего титулованного бразильского ФК “Сантос” Кайо Жорже, передает со ссылкой на “Calciomercato”.

“Сантос” не может договориться со своим талантом о новом соглашении. “Горняки” хотят воспользоваться этим.

Однако “Шахтеру” навязывать борьбу за подписание футболиста: миланский “Интер”, “Ювентус”, “Аякс”, “Арсенал”, “Челси”, “Лион” и “Марсель”.

Заметим, что 19-летний Кайо провел 51 матч за первую команду “Сантоса”, забил девять голов и отдал одну результативную передачу.

В 2019 году бразилец стал чемпионом мира в составе юношеской сборной U-17. На мундиале он забил пять голов и стал вторым лучшим бомбардиром турнира.

По материалам: УНН