Спорт
“Шахтер” заинтересовался юношеским чемпионом мира: что известно
Донецкий “Шахтер” рассмотрел вариант подписания юного нападающего титулованного бразильского ФК “Сантос” Кайо Жорже, передает со ссылкой на “Calciomercato”.
“Сантос” не может договориться со своим талантом о новом соглашении. “Горняки” хотят воспользоваться этим.
Однако “Шахтеру” навязывать борьбу за подписание футболиста: миланский “Интер”, “Ювентус”, “Аякс”, “Арсенал”, “Челси”, “Лион” и “Марсель”.
Заметим, что 19-летний Кайо провел 51 матч за первую команду “Сантоса”, забил девять голов и отдал одну результативную передачу.
В 2019 году бразилец стал чемпионом мира в составе юношеской сборной U-17. На мундиале он забил пять голов и стал вторым лучшим бомбардиром турнира.
По материалам: УНН